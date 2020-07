Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann stellte sich selbst auf Polizeiwache

Münster (ots)

Am 07.07.2020 wurde auf der Wache der Bundespolizeiinspektion Münster ein 30-jähriger Mann aus Äquatorialguinea vorstellig und gab an, sich "stellen" zu wollen, da er per Haftbefehl gesucht würde.

Zusätzlich konnte er sich nicht ausweisen, so dass der Verdacht des unerlaubten Aufenthaltes im Bundesgebiet vorlag. Die Beamten überprüften sodann seine Angaben im Fahndungssystem. Tatsächlich war der Mann durch die Staatsanwaltschaft Münster zur Festnahme ausgeschrieben, da gleich zwei Haftbefehle zur Strafvollstreckung gegen ihn vorlagen.

Daraufhin wurde er verhaftet und der nächstgelegenen Justizvollzugsanstalt zugeführt. Ihn erwartet zusätzlich noch ein Strafverfahren wegen unerlaubten Aufenthaltes im Bundesgebiet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Münster

Rainer Kerstiens

Telefon: 0251 97437 - 0

E-Mail: presse.ms@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW



Internet: www.bundespolizei.de



Bahnhofstr. 1

48143 Münster



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell