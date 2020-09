Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden-Ellewick - In Schule eingedrungen

Vreden (ots)

Bargeld hat ein Unbekannter aus einem Schulgebäude in Vreden-Ellewick gestohlen. Der Täter gelangte auf noch nicht bekannte Weise in die Schule an der Pfarrer-Holtmann-Straße. Im Inneren hebelte er einen Tresor auf und stahl Bargeld, das sich darin befunden hatte. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 14.00 Uhr, und Montag, 07.30 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

