Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Kradfahrer muss bremsen und stürzt

Borken (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer am Montag in Borken bei einem Unfall erlitten. Ein 84-Jähriger war gegen 14.30 Uhr auf der Heidener Straße aus Richtung Nordring kommend unterwegs. Als der Borkener in den Kreisverkehr Heidener Straße/Bahnhofstraße/Wilbecke einfuhr, bremste der Kradfahrer stark ab, um eine Kollision zu vermeiden - der Velener befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits innerhalb des Kreisverkehrs. Der Kradfahrer kam zu Fall; er begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von circa 300 Euro.

