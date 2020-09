Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Automaten angegangen

Ahaus (ots)

Auf einen Parkscheinautomaten abgesehen hatten es Unbekannte in den vergangenen Tagen in Ahaus. Die Täter richteten erhebliche Schäden an dem Gerät an, das in einem Parkhaus an der Straße Domhof aufgestellt ist. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstag, 12.30 Uhr, und Montag, 07.30 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell