Polizei Paderborn

POL-PB: Alkoholisierte Radfahrerin stürzt am frühen Samstagmorgen

33154 Salzkotten (ots)

Samstag, 01.08.2020, 04:20 Uhr Salzkotten, Marienstraße, alkoholisierter Radfahrerin bei Alleinunfall verletzt

Die 17 jährige Radfahrerin aus Salzkotten befuhr zusammen mit anderen Radfahrenden die Marienstraße in Salzkotten-Verne. Aufgrund eines Fahrfehlers vermutlich im Zusammenhang mit der Alkoholisierung stürzte sie ohne Fremdeinwirkung an einem Bordstein zu Boden. Sie zog sich dabei leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell