Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200603 - 0536 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme nach Pkw- Aufbruch

Frankfurt (ots)

(fue) Am Mittwoch, den 03. Juni 2020, gegen 03.55 Uhr, wurde ein Zeuge auf einen Unbekannten aufmerksam, der offensichtlich einen Pkw aufgebrochen hatte und verständigten die Polizei.

Nach ersten Ermittlungen war der 46-jährige Tatverdächtige mit seinem Fahrrad in die Gutleutstraße gefahren, wo er, an einem in Höhe der Hausnummer 16 abgestellten Pkw der Marke KIA, die Scheibe der Beifahrertür zertrümmerte. Aus dem Innenraum des Wagens wurden ein Ladegerät und ein Schlüsselbund entwendet. Durch den Anruf des Zeugen und dessen Täterbeschreibung konnte der Tatverdächtige im Rahmen der Nahbereichsfahndung festgenommen werden. Das Stehlgut konnte bei der Absuche am Festnahmeort in einem Gebüsch aufgefunden und dem Geschädigten wieder ausgehändigt werden. Der 46-Jährige führte bei seiner Festnahme Draht und ein Taschenmesser mit ich. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

