POL-BOR: Vreden - Geldautomatensprengung in einer Tankstelle an der Bahnhofstraße

Gegen 03:06 Uhr kam es zu einer Geldautomatensprengung in einer Tankstelle an der Bahnhofstraße. Nach Zeugenaussagen ist ein dunkler Audi mit erhöhter Geschwindigkeit in Richtung Winterswyker Straße geflohen. Die Polizei fahndet unter Mithilfe eines Polizeihubschraubers in Vreden und Umgebung.

Es wird nachberichtet.

