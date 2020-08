Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek-Nienborg - Schmuck aus Wohnhaus entwendet

Heek (ots)

Einbrecher haben bei einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Ochtruper Straße in Nienborg Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Nachdem sich die Unbekannten gewaltsam Zugang durch eine Außentür im Obergeschoss verschafften, durchsuchten sie die Wohnräume. Der Einbruch hat in der Zeit von Freitag, 17.00 Uhr, bis Sonntag, 22.25 Uhr stattgefunden. Hinweise erbittet die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

