Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Falschfahrer auf der B 50 neu, 20 km ohne Unfall

B 50 neu (ots)

27.12.2019, 20.58 Uhr

Am Freitag, den 27.12.2019, gegen 21.00 Uhr befuhr ein Pkw-Fahrer die B 50 neu als Falschfahrer. Der Mann fuhr mit seinem Pkw, Skoda Yeti, im Plattener Kreisel in Richtung Bitburg auf, wendete auf der Fahrbahn seinen Pkw und fuhr in Richtung Hunsrück auf der falschen Seite auf dem linken Fahrstreifen. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten über Notruf den Falschfahrer der Polizei, die sogleich mehrere Streifenwagen von verschiedenen Dienststellen in Bewegung setzte. Der Falschfahrer konnte dann nach 20 km Fahren in falscher Richtung von der Polizei gestoppt werden. Die Polizeiautobahnstation Schweich bittet nun Verkehrsteilnehmer, die den Falschfahrer ebenfalls gesehen haben oder durch den Falschfahrer gefährdet wurden, sich unter Tel. 06502-91650 oder Mail unter pastschweich@polizei.rlp.de, zu melden.

