Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Jagdhütte - Keine Beute gemacht

Gronau (ots)

Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zugang in eine Jagdhütte in Gronau. Das an der Straße Deepenkamp gelegene Gebäude wurde durch verschiedene Hebelversuche und durch Einschlagen einer Scheibe beschädigt. Beute machten die Einbrecher nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Samstag, 21.00 Uhr, bis Sonntag, 21.15 Uhr. Hinweise erbittet die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

