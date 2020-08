Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Auseinandersetzung vor Diskothek

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen haben sich drei Diskobesucher in Ahaus zugezogen. Die Vredener im Alter von 19 Jahren verließen am Sonntagmorgen gegen 02.40 Uhr ein Tanzlokal. Auf der Van-Delden-Straße hielt vor ihnen ein Auto und der Beifahrer stieg aus. Ohne ersichtlichen Grund besprühte der Unbekannte die Gruppe mit Pfefferspray. Die dann flüchtenden Vredener hat der Täter ein Stück verfolgt, ist schließlich in ein Auto gestiegen und davongefahren. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen circa 20-25 Jahre alten Mann, er sei 175 cm groß und habe eine schlanke Figur. Er hatte dunkle Haare mit Kurzhaarschnitt und einen dunklen Vollbart. Bekleidet war er mit einem dunklen Oberteil und zerrissenen Bluejeans. Bei dem Fluchtauto handelt es sich um einen älteren silberfarbenen Seat Ibiza oder Ford Fiesta. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell