Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nach Annonce Uhr geklaut

Weilerbach (ots)

Ein Rentner hat seine Fotokamera in einem Inserat zum Kauf angeboten. Ein Interessent meldete sich. Der Unbekannte erschien am Mittwochnachmittag, um sich die Kamera anzuschauen.

Während des Gesprächs interessierte sich der Mann aber für die Armbanduhr, die die Frau des Seniors trug. Er begutachtete die Uhr und zeigte sich an einem Kauf interessiert. Um die Qualität der Uhr überprüfen zu können, verlangte der Täter ein Reinigungstuch.

Als der Geschädigte ein Tuch holen wollte, nutzte der Dieb die Gelegenheit und verschwand mit der Damenuhr. Das erbeutete Schmuckstück hat einen Wert von etwa 5000 Euro.

Der Senior konnte den Dieb beschreiben und beobachtete zudem, in welches Auto der Flüchtende einstieg. Das Kennzeichen konnte er ablesen und der alarmierten Polizei mitteilen. Die Überprüfung der Beamten führte zu einem 21-jährigen Tatverdächtigen, der in Nordrhein-Westfalen wohnt. Die Ermittlungen dauern an. |mhm

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell