Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bahnhof Reken - Elektrofahrräder entwendet

Reken (ots)

Auf zwei Elektrofahrräder abgesehen hatten es Diebe in der Nacht zum Sonntag in Bahnhof Reken. Die Täter waren in die Garage eines Wohnhauses an der Von-Bodelschwingh-Straße eingedrungen. Daraus entwendeten sie ein Pedelec Kalkhoff Agattu 17 Ah und ein weiteres vom Typ Barra Alfine sowie die dazugehörigen Ladegeräte im Gesamtwert von circa 4.500 Euro. Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

