Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Ohne Beute geflüchtet

Borken (ots)

Mit Gewalt sind Einbrecher in der Nacht zum Montag in einen Borkener Verbrauchermarkt eingedrungen. Die Täter hatten sich gegen Mitternacht Zugang in das Gebäude an der Nina-Winkel-Straße verschafft, indem sie eine Glastür aufhebelten. Im Inneren brachen die Unbekannten einen Zigarettenbehälter auf. Sie entwendeten nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts - möglicherweise ließen die Einbrecher von ihrem Vorhaben ab, weil sie einen Alarm ausgelöst hatten. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02561) 9000.

