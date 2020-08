Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrer bremst stark ab und stürzt

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer am Sonntag in Bocholt bei einem Unfall erlitten. Ein 59-Jähriger war gegen 12.25 Uhr auf einem geschotterten Geh- und Radweg an der Aa entlang aus Richtung Meckenemstraße kommend in Richtung Werther Straße unterwegs. In Gegenrichtung kam ihm ein 43-Jähriger aus Bocholt ebenfalls mit einem Fahrrad entgegen. Der 59-Jährige bremste daraufhin stark ab, um nicht mit dem Gegenverkehr zusammenzustoßen. Dabei blockierte auf der geschotterten, abschüssigen Fahrbahn das Vorderrad und der Bocholter stürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

