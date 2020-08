Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Terrakotta-Figur gestohlen

Stadtlohn (ots)

Am Freitag wurde von einem frei zugänglichen Hinterhof eines Privatgrundstücks an der Bakenstraße zwischen 08.00 und 17.00 Uhr eine ca. 100 cm große Terrakotta-Figur im Wert von ca. 150 bis 200 Euro entwendet. Die Statue hat einige Absplitterungen und die Figur hält einen schwarzen Speer in der Hand. Nach Angaben des Geschädigten sei am Wochenende vor der Tat mehrfach eine Drohne über das Grundstück geflogen. Ob hier ein Zusammenhang zu dem Diebstahl besteht, ist nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

