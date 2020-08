Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Seniorin in Krankenfahrstuhl von dreisten Diebinnen bestohlen

Borken (ots)

Am Freitagmorgen wurde eine auf einen Krankenfahrstuhl angewiesene Seniorin aus Borken gegen 10.25 Uhr auf dem Friedhof am Butenwall durch eine ca. 14 Jahre alte Jugendliche angesprochen. Gleichzeitig kam eine ca. 50 Jahre alte Mittätern von vorne auf die Geschädigte zu, beugte sich herab und umarmte die Geschädigte. Die Borkenerin stieß die Frau zurück und die beiden Frauen entfernten sich in Richtung Windthorststraße. Kurz darauf stellte die Geschädigte fest, dass ihre Geldbörsen gestohlen worden war. Die Fahndung der Polizei führte nicht zur Auffindung der Trickdiebinnen. Die jugendliche Täterin hat schwarze lange Haare, hat ein südländisches äußeres Erscheinungsbild und trug schwarze Bekleidung. Die erwachsene Täterin hat dunkle mittellange Haare, ebenfalls ein südländisches äußeres Erscheinungsbild und trug eine weiße längere Jacke. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell