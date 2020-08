Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Einbruch in Wohnhaus

Velen-Ramsdorf (ots)

Am Samstag schlugen Einbrecher zwischen 17.15 Uhr und 18.45 Uhr die Scheibe der Terrassentür eines Wohnhauses an der Borkener Straße ein. Der oder die Täter durchsuchten mehrere Räume und stahlen Bargeld sowie Schmuck. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

