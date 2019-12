Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar- Einbruch in Einfamilienhaus/ Eigentümer stören die Einbrecher

Kalkar-Niedermörmter (ots)

Unbekannte Täter hebelten am Donnerstag (12. Dezember 2019) zwischen 17.00 Uhr und 18.50 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses am Husenweg auf. Die Täter näherten sich über ein angrenzendes Feld dem ländlich gelegenen Haus. Im Haus durchsuchten die Täter zwei Räume im Obergeschoss bis die Eigentümer nach Hause kamen. Die Täter flüchteten durch die Terrassentür in unbekannte Richtung. Gesehen haben die Hausbesitzer die Einbrecher nicht. Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen bitte an die Kripo Kleve 02821 5040. (as)

