Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Motorradfahrer verletzt

VW Golf mit NL-Kennzeichen gesucht

Gronau (ots)

Am Samstag wurde ein 25 Jahre alter Motorradfahrer aus Gronau gegen 17.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf dem Amtsvennweg leicht verletzt. In einer Linkskurve war er gegen den Bordstein geraten und hatte dadurch die Kontrolle verloren, so dass es zu dem Sturz kam. Nach Angaben des 25-Jährigen sei er durch den Fahrer eines dunklen (sandfarben) VW Golf (neue Baureihe / schräge Heckleuchten) mit NL-Kennzeichen abgedrängt worden. Mit dem Golffahrer sei es an der Abfahrt von der B 54 auf den Amtsvennweg zu einer Auseinandersetzung mittels Gesten gekommen. Grund dafür: Der 25-Jährige hatte dort am Stop-Zeichen angehalten, womit der Golffahrer offenbar nicht gerechnet hatte und deshalb abrupt abbremsen musste.

Zeugenaussagen bestätigen die Aussagen des Motorradfahrers zum Unfallhergang nicht eindeutig, so dass weitere Zeugen gesucht werden. Hinweise auf den Golf bzw. den Fahrer bitte an das Verkehrskommissariat (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell