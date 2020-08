Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Widerstand gegen Polizeibeamte

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurde die Polizei gegen 00:15 Uhr um Hilfe gebeten, da sich in einer Wohngruppe am Nordwall eine unberechtigte Person aufhielt. Mit dem erteilen Platzverweis an die polizeibekannte 25-jährige Bocholterin war der ebenfalls polizeibekannte 42-jährige Bewohner der Wohnung offenbar nicht einverstanden. Der Mann, der offenbar unter Drogen- und Alkoholeinfluss stand, beleidigte die Beamten, ging auf einen der Beamten zu und griff in dessen Schussweste. Er wurde zurückgedrängt und aufgefordert Abstand zu halten. Diesem kam der aggressive Mann nicht nach, so dass er in Gewahrsam genommen wurde. Er wehrte sich weiter (erfolglos) und beleidigte die Beamten erneut. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

