Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Erfolgloser Einbrecher brachte Mülltonne mit

Bocholt (ots)

Stand gehalten hat die Seitentür einer Tankstelle in der Nacht zum Freitag einem unbekannten Täter in Bocholt: Der Einbrecher versuchte erfolglos, in das Gebäude an der Eintrachtstraße einzudringen. Zurückgelassen hat der Täter augenscheinlich eine eigens mitgebrachte Mülltonne für Altpapier - in der Vergangenheit hatte es im Raum Bocholt mehrere Einbrüche gegeben, bei denen ein Einbrecher ein solches Abfallgefäß zum Abtransport der Beute benutzt hatten. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

