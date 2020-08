Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Dreister Diebstahl in der Innenstadt

Ahaus (ots)

Ein Portemonnaie gestohlen hat ein Dieb am Freitagmorgen in Ahaus. Ein 82-jähriger Ahauser hatte gerade Geld bei einem Geldinstitut an der Bahnhofstraße abgeholt, als ihn ein Unbekannter gegen 09.40 Uhr in ein Gespräch verwickelte. Er wolle Geld wechseln, sagte der Täter. Als der Geschädigte seine Geldbörse hervorholte, ergriff der Dieb diese und flüchtete. Zeugen beschrieben den Täter: 20 bis 25 Jahre alt, circa 170 cm, dunkle kurze Haare - er trug eine dunkelblaue Jacke mit roten Streifen an den Ärmeln und dunkle Hosen. Der Täter sprach klares Deutsch. Die Kripo Ahaus bittet Zeugen, sich unter Tel. (02561) 9260 zu melden.

