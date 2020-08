POL-BOR: Vreden - Radfahrerin übersehen

Kreispolizeibehörde Borken

Leichte Verletzungen hat eine 29-Jährige am Donnerstag in Vreden erlitten. Die Vredenerin war mit ihrem Rennrad auf dem Radweg an der Bundesstraße 70 aus Richtung Vreden kommend in Richtung Südlohn-Oeding unterwegs. Eine 75-Jährige Autofahrerin aus Vreden übersah die Radfahrerin, als sie von einem Wirtschaftsweg in der Bauerschaft Gaxel auf die Bundesstraße abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei die 29-Jährige zu Boden stürzte. Es entstand Sachschaden von insgesamt circa 1.000 Euro.

