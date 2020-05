Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Haßloch - Die Polizei, dein Freund und Helfer... 23.05.20, 18:40 Uhr

Haßloch (ots)

Durch Spaziergänger wurde hiesige Dienststelle am Samstagabend darüber informiert, dass sich im Schafsgehege am Ende der Gottlieb-Duttenhöfer-Straße ein Schafbock derart mit seinen Hörnern in einem Netz verheddert habe, dass er sich nicht mehr eigenständig befreien könne. Die beiden eingesetzten Beamten fanden die Situation wie beschrieben vor. Mutig betraten sie das Gehege, fixierten den herzzerreißend blökenden Bock in bester Polizeimanier solang auf dem Boden, bis sie ihn aus seiner misslichen Lage befreien konnten, indem sie das Netz zerschnitten. Der Schafbock sprang freudig und (vermutlich) dankbar von dannen. Der Besitzer der Schafherde konnte noch nicht ermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Polizeiinspektion Haßloch

Frank Hoffmann

Telefon: 06324 933-0

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell