Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Nachtrag zum Verkehrsunfall auf der B9 mit einer Leichtverletzten und zeitweisen Vollsperrung der B9

Frankenthal -Bundesstraße 9- (ots)

Eine 42-jährige Frau befuhr am Sonntag, den 24.05.2020 gegen 17.45 Uhr mit ihrem Peugeot 206 die Bundesstraße 9 aus Fahrtrichtung Frankenthal-Mitte auf dem linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung Ludwigshafen-Oggersheim. An der Anschlussstelle Frankenthal-Studernheim wechselte die Fahrerin auf den rechten Fahrstreifen. Laut Zeugenaussagen hätte ein silberfarbener Ford Fiesta zu diesem Zeitpunkt den Beschleunigungsstreifen mit hoher Geschwindigkeit befahren. Der Fahrer des Ford hätte wohl den Peugeot der 42-Jährigen übersehen und wäre direkt über den rechten Fahrstreifen auf den linken Fahrstreifen der B9 aufgefahren. Beim Ausweichmanöver wäre die 42-Jährige ins Schleudern geraten und in die Leitplanken gefahren. Diese rissen dabei ab. Die Trümmerteile fielen auch auf die Gegenfahrbahn. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Der Unfallverursacher im Ford setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Die B9 war in Fahrtrichtung Ludwigshafen-Oggersheim zeitweise voll- und in Fahrtrichtung Frankenthal-Mitte teilgesperrt. Die Teilsperrung dauert noch an. Pressevertreter und Fotografen waren vor Ort.

