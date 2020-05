Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: 3. Nachtrag zum Verkehrsunfall auf der B9 mit einer Leichtverletzten und einer zeitweisen Vollsperrung der B9

Frankenthal -Bundesstraße 9- (ots)

Die Vollsperrung der Bundesstraße 9 in Höhe der Anschlussstelle Frankenthal-Studernheim in Fahrtrichtung Ludwigshafen-Oggersheim musste für die Unfallaufnahme und die Versorgung der Unfallbeteiligten für circa 30 Minuten bis 17.30 Uhr aufrecht erhalten werden. Die anschließende Teilsperrung in beiden Fahrtrichtungen wird nach Abschluss der Aufräumarbeiten voraussichtlich gegen 21.00 Uhr aufgehoben. Die 24-jährige Unfallverursacherin hat sich in der Zwischenzeit aufgrund der Pressemeldung bei hiesiger Dienststelle gemeldet. Sie sah vor Ort keine direkte Unfallbeteiligung ihrerseits, hat sich jedoch in der Pressemeldung wiedererkannt und daher den Kontakt zur Polizei gesucht. Der Gesamtschaden dürfte bei circa 10.000 bis 15.000 Euro liegen.

