Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Hausbewohner stören Einbrecher

Stadtlohn (ots)

Einbrecher haben versucht, sich gewaltsam Zugang in einen Garten an der Sailerstraße in Stadtlohn zu verschaffen. Das ging nicht geräuschlos von statten, sodass die Geschädigten gegen 21.50 Uhr aufmerksam wurden. Die Täter flüchteten, nachdem der Hausbewohner eine Jalousie hochgezogen hatte. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

