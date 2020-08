Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Transporter aus dem Verkehr gezogen

Bautzen (ots)

Für einen Transporter endete am 17. August 2020 unvermittelt die Fahrt weil er erst gar nicht zugelassen worden ist. Bundes- und Landespolizisten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz stoppten den weißen Mercedes Benz Sprinter um 15:10 Uhr an der BAB 4 bei Bautzen und kontrollierten den Fahrer. Der 29-jährige Türke konnte den Beamten keinen Fahrzeugschein aushändigen weil der Wagen durch einen Zulassungsdienst zugelassen werden sollte. Auch eine Anfrage an den Versicherer ergab, dass der beabsichtigte Versicherungsschutz noch nicht galt. Die Landespolizei ermittelt nun wegen dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

