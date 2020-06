Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Scheibe eingeschlagen und Tachometer gestohlen

Odenthal (ots)

Gestern Morgen (15.06.), um 05:30 Uhr, stellte der Besitzer eines BMW einen Diebstahl an seinem Wagen fest und alarmierte die Polizei.

Der Geschädigte hatte seinen Wagen am Vorabend gegen 20 Uhr im Buschweg in Odenthal in seiner Garagenzufahrt abgestellt und verschlossen.

Unbekannte haben die Fensterscheibe der Fahrertür eingeschlagen und aus dem Innenraum fachmännisch den Tachometer ausgebaut und gestohlen.

An der Garage befindet sich eine Videoüberwachungskamera, die zuvor von den Unbekannten beschädigt wurde. Ob dennoch auswertbare Videoaufnahmen darauf vorhanden sind, wird noch geprüft.

Der entstandene Schaden liegt im oberen dreistelligen Bereich. (ct)

