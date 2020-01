Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Aufgrund von Glätte von der Fahrbahn abgekommen + Einbrüche + Brand eines Müllcontainers + Ohne Führerschein unterwegs + Unfälle + Flüchtiger Fahrer ermittelt

Landkreis Verden (ots)

Einbruch in den Keller eines Einfamilienhauses

Dörverden. Am Dienstagnachmittag kam es zu einem Einbruch in den Keller eines Einfamilienhauses im Bereich der Straße "Quickborn". Die bislang unbekannten Einbrecher gelangten durch ein Fenster in den Keller und durchsuchten diesen. Diebesgut wurde hierbei nicht erlangt. Zwischen 16 Uhr und 16:30 Uhr hatte die Bewohnerin des Hauses Personen auf ihrem Grundstück wahrgenommen. Ob diese im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen wahrgenommen haben, werden gebeten sich, unter der Rufnummer 04231-8060 bei der Polizei in Verden zu melden.

Brand eines Müllcontainers

Kirchlinteln. Zum Brand eines Müllcontainers kam es am Dienstag gegen 23 Uhr in der Holtumer Dorfstraße. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Holtum (Geest) gelöscht werden. Die Brandursache ist bisher unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ohne Führerschein unterwegs

Verden. Zu einer Kontrolle eines 18 Jahre alten Fahrers eines Kleinkraftrads kam es am Dienstagnachmittag in der Thedinghauser Straße. Beamte der Polizei Verden stellten fest, dass der junge Mann nicht im Besitz des erforderlichen Führerscheins war. Gegen ihn wurde nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Gesamtgewicht um 24 Prozent überschritten

Verden. Eine Überladung stellten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel am Dienstagnachmittag bei der Kontrolle eines Transporters auf der Autobahn 27 fest. Das zulässige Gesamtgewicht war um rund 24 Prozent überschritten. Die Weiterfahrt wurde dem 23 Jahre alten Fahrer daraufhin untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Einbruch in Einfamilienhaus

Achim. Bislang unbekannte Einbrecher verschafften sich zwischen Montag- und Dienstagvormittag Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Mühlenstraße. Die Täter hebelten zunächst ein Fenster auf und durchsuchten anschließend diverse Räume. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04202-9960 bei der Polizei in Achim zu melden.

Zusammenstoß von drei Fahrzeugen

Achim. Zu einem Zusammenstoß zwischen drei Fahrzeugen kam es am Dienstagmorgen in der Brückstraße. Ein 38 Jahre alter Autofahrer fuhr zunächst auf das Auto eines 49-Jährigen auf, wodurch dessen Auto gegen das Fahrzeug einer 31-Jährigen geschoben wurde. Der 49-Jährige wurde leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.

Zwei Fahrzeuge nach Unfall abgeschleppt

Achim. Zu einem weiteren Auffahrunfall zwischen drei Autos kam es am Dienstagabend in der Obernstraße. Eine 19 Jahre alte Autofahrerin bemerkte das Abbremsen der vorausfahrenden 50-Jährigen zu spät und verursachte einen Zusammenstoß. Das Auto der 50-Jährigen wurde daraufhin auf das Auto einer 47 Jahre alten Frau geschoben. Die 19-Jährige wurde leicht verletzt. Zwei der Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Aufgrund von austretenden Betriebsflüssigkeiten der Autos wurde zudem die Feuerwehr vor Ort eingesetzt.

Flüchtiger Fahrer ermittelt

Achim. Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Dienstagabend auf der Tangente von der Autobahn 1 zur Autobahn 27 in Fahrtrichtung Walsrode. Ein zunächst unbekannter Fahrer eines Sattelzuges kam aus bislang unbekannter Ursache im Kurvenbereich von der Straße ab und überfuhr die Seitenschutzplanke. Hierdurch wurde der Auflieger des Sattelzuges beschädigt und es fielen unter anderem Spanngurte herunter. Zwei hinter dem Sattelzug fahrende Autos wurden durch die Gegenstände beschädigt. Der Fahrer setzte seine Fahrt zunächst fort, konnte jedoch zeitnah ermittelt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 12.000 Euro.

