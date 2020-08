Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Nur kurz durchgereist, trotzdem Strafanzeige zugezogen

Weißenberg (ots)

Nur auf Durchreise waren am Nachmittag des 16. August 2020 zwei Männer aus der Ukraine im Alter von 23 und 26 Jahren. Die beiden Brüder waren auf der Autobahn 4 mit ihrem VW Transporter auf dem Weg von Belgien in ihre Heimat, als sie von Bundespolizisten bei Weißenberg um 14:30 Uhr gestoppt wurden. Da ihre Reisepässe keinerlei Ein- oder Ausreisestempel aufwiesen, war ihre verstrichene Aufenthaltszeit nicht feststellbar, wodurch sich die beiden Männer nun mit einer Strafanzeige wegen dem Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz konfrontiert sehen. Sie haben inzwischen das Bundesgebiet in Richtung Polen verlassen.

