Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Bundespolizisten leisten Erste Hilfe für Turmfalken

Zittau, Bischofswerda (ots)

Dreimal musste die Bundespolizei am vergangenen Wochenende zu einem "tierischen Einsatz" ausrücken. Am 14. August 2020 hielt eine Autofahrerin um 19:20 Uhr bei einer Streife an, die an der B 178n bei Zittau postierte. Sie hatte gerade eine Kollision mit einem Turmfalken, der noch im Kühlergrill steckte. Die Beamten bargen das verletzte Tier ganz vorsichtig und brachten es in eine Zittauer Tierarztpraxis. Dort kümmert man sich um ein gebrochenes Bein und die verletzten Flügel des Tieres. Nicht überlebt hingegen hatten zwei Tiere, die mit einem Zug kollidierten. Die Bundespolizei barg am Abend des 14. August 2020 bei Zittau den Kadaver eines Rehs und am Nachmittag des 15. August 2020 bei Bischofswerda einen toten Hund. Es kam zu keiner Beeinträchtigung des Bahnverkehrs.

