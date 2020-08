Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Iranische Familie und Georgier mit dem Fernbus illegal durch Europa

Uhyst (ots)

In eine Kontrolle der Bundespolizei geriet am Abend des 15. August 2020 ein polnischer Fernreisebus, der von Warschau in Richtung Paris unterwegs war. Die Beamten stoppten um 22:30 Uhr an der BAB 4 bei Uhyst das Fahrzeug und kontrollierten 37 Reisende. Unter ihnen befand sich eine dreiköpfige iranische Familie, die schon länger in Polen lebt, aber nicht über einen Aufenthaltstitel verfügt. Die beiden 48-jährigen Eltern und der 19-jährige Sohn mussten ihre beabsichtigte Ferienreise durch Europa vor Ort beenden und die Beamten zur Dienststelle begleiten. Doch damit waren sie nicht alleine. Ein mitreisender 24-jähriger Mann aus Georgien musste sie begleiten. Auch er hatte keinen Aufenthaltstitel für seinen längeren Verbleib im Bundesgebiet. Die vier Personen müssen sich nun wegen dem Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz verantworten. Der Georgier wurde an die Ausländerbehörde übergeben, bei der er gemeldet ist, und die iranische Familie wurde nach Polen zurückgeschoben.

