Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall unter Alkoholeinfluss

Arnsberg (ots)

Am Donnerstag gegen 21:15 Uhr kam es auf der Möhnestraße zu einem Alleinunfall mit einem Roller. Der 27-jährige Mann blieb zunächst auf der Straße liegen. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und verständigte die Einsatzkräfte. Der Arnsberger entfernte sich kurze Zeit später von der Unfallstelle. Im späteren Verlauf konnte der Mann durch die Beamten in der Werler Straße angetroffen werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von circa 1,2 Promille. Außerdem besaß der Mann keine gültige Fahrerlaubnis. Dem Arnsberger wurde auf der Wache in Arnsberg eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

