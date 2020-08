Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schwarzarbeiter in Gewahrsam genommen

Bautzen (ots)

Bundespolizisten kontrollierten am 15. August 2020 um 13:00 Uhr bei Bautzen einen ukrainischen Mercedes Benz Sprinter. Die vier Insassen waren auf der Autobahn 4 in Richtung polnische Grenze unterwegs. Bei einer 24-jährigen Frau und einem 38-jährigen Mann wurden Anhaltspunkte für eine Erwerbstätigkeit ermittelt, für die sie weder ein Visum noch eine Arbeitserlaubnis vorlegen konnten. Die Beamten nahmen die Beiden in Gewahrsam und fanden bei dem Mann benutzte Arbeitskleidung vor, die eine Tätigkeit im Baubereich nahelegen. Die Frau hatte mindestens einen Monat lang im Bundesgebiet eine Frau gepflegt. Die Bundespolizei beschlagnahmte 350,00 Euro Schwarzarbeitslohn und ermittelt nun wegen unerlaubtem Aufenthalt sowie der Aufnahme einer unerlaubten Beschäftigung. Die beiden Ukrainer haben inzwischen das Bundesgebiet verlassen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Alfred Klaner

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell