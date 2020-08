Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Bulgarischer Dönerproduktionshelfer ohne Führerschein erwischt

Uhyst (ots)

Ein 27-jähriger Bulgare wurde am 16. August 2020 durch die Bundespolizei um 19:40 Uhr an der Autobahn 4 bei Uhyst gestoppt. Der Fahrer eines Citroen Saxo arbeitet in einem Dönerproduktionsbetrieb und war auf dem Weg nach Hause. Einen Führerschein für PKW besitzt er nicht und muss sich nun wegen dem Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Die Landespolizei wird die Ermittlungen führen.

