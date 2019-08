Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Von der Straße abgekommen und in Böschung gerutscht - Fahrer und Beifahrer leicht verletzt

Heidelberg (ots)

Beim Abbiegen von der B 535 an der Ausfahrt zum Kurpfalzhof kam ein 18-jähriger Autofahrer aufgrund überhöhter Geschwindigkeit am Donnerstagmorgen gegen 1 Uhr von der Straße am, prallte gegen die Leitplanken, wodurch sich das Auto drehte und anschließend etwa vier Meter die Böschung hinunter rutschte. Der Fahrer sowie der Beifahrer konnten selbstständig aussteigen, sie zogen sich leichte Verletzungen zu. Das Auto musste abgeschleppt werden, der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro.

