Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Erneuter Einbruch in gleiches Haus

Südlohn (ots)

Zum zweiten Mal in einer Woche sind Einbrecher in das gleiche Wohnhaus in Südlohn-Oeding eingedrungen. Die jüngste Tat ereignete sich am Donnerstag: Zwischen 06.40 Uhr und 17.00 Uhr drangen erneut Unbekannte in das Wohnhaus am Hessinghook ein. Die Täter ließen antike Porzellanfiguren, Porzellanschüsseln, ein Fernsehgerät der Marke Samsung und einen Tablet-Computer der Marke Apple (iPad) mitgehen.

Wie berichtet, war es schon am Dienstag zu einem Einbruch in das betroffene Haus gekommen. Link zur Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4689507 Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. (02861) 9000 an die Kripo in Borken.

