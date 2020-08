Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Gronau (ots)

Zollbeamte hielten am Donnerstag einen 28-jährigen Autofahrer auf der Bundesstraße 54 in Gronau an. Da der Verdacht auf Drogenkonsum bestand, wurden Beamte der Landespolizei hinzugerufen. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um den Konsum einer verbotenen Substanz nachweisen zu können. Bei der Kontrolle hatten die Zollbeamten eine geringe Menge Marihuana gefunden. Die Drogen wurden sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell