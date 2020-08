Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus

Südlohn - In Milchtankstellen eingebrochen

Ahaus / Südlohn (ots)

Auf das Bargeld in Milchtankstellen hatten es Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag abgesehen. Gegen 21.30 Uhr brachen Täter in eine Verkaufsstelle im Besslinghook in Alstätte ein und gegen 05.00 Uhr in Südlohn, am Wienkamp rechts. In beiden Fällen wurden die Bezahlautomaten aufgebrochen und die Geldkassetten entwendet. Ob die Taten zusammenhängen, ist unklar. Die Kripo bittet um Hinweise unter Tel. (02861) 9000.

