Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Einbruch in Spielhalle

Ahaus (ots)

Auf Bargeld hatten es Unbekannte in Wüllen in der Nacht zum Freitag abgesehen. Die Täter brachen gegen 02.30 Uhr in eine Spielhalle an der Stadtlohner Straße ein. Dort öffneten sie gewaltsam einen Automaten und entwendeten eine Geldkassette. Die Kripo bittet um Hinweise unter Tel. (02561) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell