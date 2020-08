Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen

Landkreis Rottweil) Verkehrsunfall auf der A81 (01.08.2020)

Vöhringen (ots)

Schaden in Höhe von rund 23.000 Euro und eine schwer verletzte Person sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmorgen auf der Autobahn 81 im Bereich von Vöhringen ereignet hat. Ein 52-jähriger Mann fuhr gegen 10 Uhr mit einem Geländewagen der Marke Land Rover auf der A81 in Richtung Stuttgart und überholte einen 53-jährigen Nissan-Fahrer. In diesem Moment näherte sich von hinten eine 73-jährige VW-Golf-Fahrerin, die unachtsam war und dem Vorausfahrenden gegen das hintere rechte Fahrzeugeck prallte. Im weiteren Verlauf kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich, wobei sich die Fahrerin nicht verletzte. Ihr Auto blieb auf dem Dach liegen. Der Land Rover wurde nach links abgewiesen und kollidierte mit einer Leitplanke. Auch hier blieb der Fahrer unverletzt. Der nicht unmittelbar in den Zusammenstoß verwickelte Nissan wurde durch herumfliegende Fahrzeugteile leicht beschädigt. Ein Abschleppdienst musste den beschädigten VW und den nicht mehr fahrbereiten Land Rover aufladen.

