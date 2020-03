POL-MK: Seniorin geschlagen und getreten/Frauen sexuell belästigt/In Wohnhaus eingebrochen/Zeitungen angesteckt/Lkw aufgebrochen

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Am Samstag, 29.02.2020, gegen 10.15 Uhr, wich eine 72-jährige Iserlohnerin in der Fußgängerzone einem Kinderwagen aus, als ihr ein unbekannter Mann von hinten gegen ihr Bein trat. Der Unbekannte begann unmittelbar, die Frau zu beschimpfen und schlug diese mehrfach. Die Frau konnte in ein Ladenlokal flüchten und von dort die Polizei verständigen. Der Unbekannte flüchtete. Die Frau wurde leicht verletzt. Beschreibung des unbekannten Schlägers: Männlich, ca. 50-60 Jahre alt, hagere Statur, ca. 150-160 cm groß, linkes Auge ist milchig und schielt nach links, hellgraue Haare zum Pferdeschwanz gebunden, hellhäutig, dunkle Kleidung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Iserlohn in Verbindung zu setzen.

Am Sonntagmorgen gegen 1.30 Uhr musste die Polizei Anzeigen wegen sexueller Belästigung aufnehmen, da ein 43-jähriger Iserlohner in einer Gaststätte an der Burggräfte zwei Frauen unsittlich angefasst und mehrfach "begrapscht" hatte. Die Ermittlungen dauern an.

In der Nacht zum Sonntag hebelten unbekannte Täter zwei Fenster einer Wohnung Am Hilborn auf und stiegen in diese ein. Die Einbrecher durchsuchten die Räumlichkeiten und durchwühlten Behältnisse. Über Art und Umfang der Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Es entstand Sachschaden. Hinweise an die Iserlohner Polizei erbeten. Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de.

Unter der Emst brannte am gestrigen Morgen gegen 3.50 Uhr ein Karton mit Zeitungen im Treppenhaus eines dortigen Mehrfamilienhauses. Das Feuer wurde durch einen Anwohner gelöscht, es entstand leichter Gebäudeschaden, verletzt wurde niemand. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. ie Iserlohner Feuerwehr musste gegen 4.30 Uhr einen Stapel Zeitungen in einer Bushaltestelle an der Liebigstraße ablöschen.

In der Nacht zum Samstag brachen unbekannte Pkw Diebe einen Am Schürenbusch geparkten Lkw auf und stahlen ein mobiles Navigationsgerät.

