FW-MG: Wohnungsbrand

Mönchgladbach-Giesenkirchen, 24.06.2020, 10:38 Uhr, Konstantinstraße (ots)

Am heutigen Vormittag wurde die Feuerwehr Mönchengladbach zu einem Wohnungsbrand in den Ortsteil Giesenkirchen gerufen. Nachbarn hörten die ausgelösten Heimrauchmelder aus der Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses auf der Konstantinstraße und alarmierten die Feuerwehr. Als die ersten Feuerwehrleute vor Ort eintrafen drang bereits dichter Rauch aus einem der Fenster. Ein mit Atemschutzgeräten ausgestatteter Trupp drang in die Wohnung vor und löschte den Brand zügig ab. Entgegen der ersten Meldungen befand sich keine Person mehr in der Wohnung und so blieben alle Bewohner des Hauses unverletzt. Der Treppenraum und die Brandwohnung wurden mit einem Belüftungsgerät vom Brandrauch befreit, sodass die Bewohner der anderen Wohnung wieder in Ihr zu Hause konnten. Die Brandwohnung bleibt durch den Brand unbewohnbar. Wie der Brand entstanden ist ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Im Einsatz waren das Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), zwei Rettungswagen und ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach.

Einsatzleiter: Brandamtmann Carsten Kommer

