Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Autobatterien entwendet

Heek (ots)

Unbekannte haben am Donnerstag im Industriegebiet Bült in Heek circa 35 bis 40 Autobatterien entwendet. Die ausgedienten Energieträger lagen zur Abholung in einer Box für eine Recycling-Firma bereit. Die Diebe haben die Batterien unberechtigt an sich genommen. Die Tat ereignete sich in der Zeit von 10.20 bis 10.30 Uhr. Die Kripo Ahaus bittet um Hinweise unter Tel. (02561) 9260.

