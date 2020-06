Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Brand in Mehrfamilienhaus

Gescher (ots)

Aufmerksame Zeugen haben am Mittwoch eine brennende Matratze aus einem Mehrfamilienhaus in Gescher an der Katharinenstraße getragen. Gegen 02.00 Uhr bemerkten Bewohner zunächst Brandgeruch im Treppenhaus und warnten Schlafende durch Klingeln und Klopfen vor der Gefahr. Die Matratze war aus bislang ungeklärten Gründen in einem Kellerraum in Brand geraten. Die alarmierte Feuerwehr konnte die Flammen schließlich vor dem Haus löschen. Personen- und Sachschaden entstand durch das umsichtige Handeln der Zeugen nicht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell