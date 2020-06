Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Radfahrer fährt auf Auto auf

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen zog sich ein 28-jähriger Radfahrer am Mittwoch in Ahaus zu. Der Ahauser fuhr hinter einem Auto auf der Schlossstraße aus Richtung Wallstraße kommend in Richtung Frauenstraße. Der 50-Jährige musste gegen 13.50 Uhr an dem Fußgängerüberweg des Kreisverkehres Schlossstraße/Frauenstraße halten, um einen Fußgänger passieren zu lassen. Der Radfahrer bremste abrupt, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen das Heck des Autos. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

