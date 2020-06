Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Motorradfahrer schwer verletzt

Stadtlohn (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein 46-jähriger Motorradfahrer am Mittwoch in Stadtlohn zugezogen. Der Gronauer war gegen 13.15 Uhr auf der Landesstraße 572 aus Richtung Stadtlohn kommend in Richtung Ahaus unterwegs. Eine in gleicher Richtung vor ihm fahrende 20-Jährige wollte mit ihrem Auto nach links in die Bauerschaft Hengeler abbiegen. Die Stadtlohnerin musste ihr Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen, um den entgegenkommenden Verkehr in Richtung Stadtlohn passieren zu lassen. Hinter ihr waren zwei Autofahrer auf die Situation aufmerksam geworden und verlangsamten ihre Fahrt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand überholte der Motorradfahrer die abbremsenden und wartenden Fahrzeuge trotz Gegenverkehr und fuhr schließlich auf das Auto der 20-Jährigen auf. Er kam zu Fall und schleuderte mit seinem Fahrzeug in den linken Straßengraben. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in ein Klinikum nach Enschede (NL). Der Sachschaden beträgt insgesamt circa 8.000 Euro.

