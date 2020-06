Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Rollerfahrer angefahren

Vreden (ots)

Leichte Verletzungen hat sich am Dienstag ein 17-Jähriger in Vreden zugezogen. Er war gegen 16.30 Uhr mit seinem Roller auf einem Wirtschaftsweg in der Bauerschaft Köckelwick unterwegs, als ein 57-jähriger Autofahrer aus den Niederlanden seinen Weg von links kreuzte. Die Fahrzeuge stießen zusammen. An der Wirtschaftswegkreuzung gilt rechts vor links. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 4.000 Euro.

